Den ve 30 vteřinách: Babišova přetahovaná s ČSSD o ministerstva, nová česká hymna na obzoru

Premiér v demisi Andrej Babiš dál vyjednává o nové vládě, které by se měli účastnit sociální demokraté a podporu by měla získat od KSČM. Babiš dnes řekl, že požadavek ČSSD na pět ministerstvev je nereálný. Zda straně přenechá ministerstvo vnitra nebo financí, dnes neřekl. Čína potvrdila, že zemi navštívil lídr KLDR Kim Čong-un a jednal s prezidentem o jaderném programu. A na veřejnost se také dostala možná nová podoba české hymny. Co dalšího se dnes dělo doma a ve světě?