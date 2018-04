Prezident Miloš Zeman na Hradě jednal s Číňany ze CITIC. Státní gigant chce získat nákupy CEFC v ČR. Firma by se měla stát akcionářem skupiny CEFC Europe, v jejímž čele stojí Jaroslav Tvrdík. Co dalšího by vám dnes nemělo uniknout?