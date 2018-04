Dnes je poslední den pro podání daňového přiznání v zákonné lhůtě. Ti poplatníci, kteří ho finančnímu úřadu do dnešního dne nedoručili, mohou tak bez sankce učinit ještě následujících 5 pracovních dnů, tedy do 8. dubna. Důvěra v prezidenta Miloše Zemana v březnu klesla o šest procentních bodů na 50 procent, ukázal průzkum CVVM. Pohoršila si i vláda, poslanci i hejtmani. Co dalšího by vám dnes nemělo uniknout?