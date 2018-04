Ovčáček ve studiu urážel Fera Feniče, padala sprostá slova. Pirát Bartoš nevěřil svým očím

Totalita od KSČM nehrozí, na Západě jsou horší extrémisté, říká prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Když já je vidím mluvit ve sněmovně, tak nemám pocit, že by to z nich vyčpělo, tvrdí šéf Pirátů Ivan Bartoš. Nejen to řešili tito dva diskutéři v pořadu Proti sobě moderátora Karla Dlabače. Došlo ale i na aktuální politická témata, vládu ANO s extremisty nebo třeba i to, proč Piráti nejdou vládnout. Podívejte se na ukázku rozhovoru, celé video najdete TADY.