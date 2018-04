Bojím se o muže, závislost na masturbaci a pornu je obrovský problém, říká sexuoložka Fifková

„Neumíte si představit, jaké to je, když se někdo cítí být klukem a má holčičí tělo. A nikdo mu nevěří.“ Sexuoložka Hana Fifková se zaměřuje na transsexualitu, deviace i rady párům, které prostě nemůžou mít sex. Transsexualita se podle ní může projevit už třeba u tříletých dětí. Čím dál víc rodičů za ní přitom právě s tímto problémem chodí. Stále víc mladých je dle jejích slov také závislých na masturbaci a pornografii. Podle Hany Fifkové je to velký problém a nejohroženější generace teprve dorůstá. Chyba je přitom už v příliš úzkostlivé výchově, kdy si muži ani neumí „namluvit holku“. Kam až to může vést? Existuje právo na sex? A v čem jí vadí kampaň MeToo? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.