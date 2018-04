Facebook šel po datech z nemocnic, ukládá úplně vše. Zuckerberg jde přes mrtvoly, říká Dočekal

3 miliardy oveček pod Markem Zuckerbergem, který si o sobě myslí, že je mesiáš. Tak teď vypadá podle internetového publicisty Daniela Dočekala realita sociálních sítí. Facebook podle něj sleduje, analyzuje a ukládá absolutně vše, co napíšete. Jsme prý jako žába, která si nevšimla, že se okolo ní začala vařit voda. Dočekal říká, že kdyby George Orwell viděl, co se teď děje, musel by svůj román 1984 přepsat. A přitvrdit. Jde před facebookem nějak uniknout? A proč jsou některá skandální odhalení podle Dočekala jen komedie? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.