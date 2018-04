Kdosi konstruuje spiknutí, nitky se sbíhají u Babiše a Čapího hnízda, říká Kroupa

Na výslechy jsme zvyklí, ale takový tlak tu ještě nebyl. Investigativní novinář Janek Kroupa popisuje, jak se někdo snaží spojit několik kauz do jakéhosi spiknutí. Všechny nitky se podle něj přitom sbíhají k Andreji Babišovi. Při výsleších je prý zjevné, že se policisté snaží Kroupu a jeho kolegy do něčeho dotlačit. Kroupa přitom tvrdí, že jisté „spiknutí“ proti tomu, kdo právě vládne, tu je vždy. Proč mu policie řekla, že ho odposlouchávali? Jak prolamuje práva novinářů? Skončí to u soudu? Podívejte se na rozhovor. Všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.