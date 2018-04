Nevidíme umírat děti, povinné očkování je potřeba. Nemůže za alergie ani autismus, říká pediatrička

„Nikdy mě ani nenapadlo, že bych nedala své děti očkovat“. Pediatrička Hana Cabrnochová má o užitečnosti očkování jasno. Tvrdí, že na světových kongresech nikdo očkování nezpochybňuje. Ti, kteří to dělají v Česku, můžou přitom být motivováni různě. Cabrnochová vylučuje, že by očkování mohlo za alergie nebo autismus. Trend rodičů, kteří své děti nechtějí nechat očkovat, si přitom vysvětluje hlavně tím, že už kolem sebe nevidíme vážné nemoci. Měli by být rodiče trestáni? Za šíření jakých nemocí může migrace? A je tedy očkování jen dobro? Podívejte se na rozhovor, všechna interview Pavla Štrunce najdete TADY.