Den ve 30 vteřinách: ANO chce základ koaliční smlouvy do pátku, vévodkyně Kate porodila chlapce

Ministr Richard Brabec chce mít do konce týdne připraven základ koaliční smlouvy se sociální demokracií i programového prohlášení společné vlády. Podle premiéra v demisi Andreje Babiše rozhovory s ČSSD začnou ve středu odpoledne. Atentátníka z Paříže Salaha Abdeslama dnes belgický soud v případu střelby na policisty poslal na dvacet let do vězení. Abdeslam byl uznán vinným z pokusu o vraždu tří belgických policistů při razii v březnu 2016. Co dalšího se dnes událo?