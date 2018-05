Den ve 30 vteřinách: ANO kývlo na vládu s ČSSD a Slovákům se stýská po socialismu

Celostátní výbor i poslanci ANO dnes jednomyslně schválili návrh koaliční smlouvy s ČSSD a programového prohlášení jejich vlády, která by se opírala o podporu KSČM. Sociální demokraté o přijetí dokumentů rozhodnou v referendu, které by mělo ještě dnes vyhlásit předsednictvo strany. Na rozdíl od ANO je v ČSSD podpora společné vlády nejednoznačná. Premiér v demisi Andrej Babiš už se nechal slyšet, že pokud ČSSD do vlády nepůjde, mohly by se konat předčasné volby. Co dalšího by vám dnes nemělo uniknout?