Den ve 30 vteřinách: ANO nezíská podporu SPD a vysílací rada řeší neobjektivnost TV Barrandov

Babiš: o toleranci vlády uvažuje jen KSČM. ODS, Piráti a SPD si věří na nové volby

Hnutí SPD nepodpoří menšinovou vládu ANO, a to ani odchodem ze sálu. Po dnešním více než hodinovém jednání se zástupci ANO to řekl novinářům předseda SPD Tomio Okamura. Poslanci SPD budou podle něj hlasovat proti vzniku vlády s důvěrou kvůli programovým rozporům i personálním výhradám, například vůči ministryni obrany Karle Šlechtové. Hnutí chce, aby se omluvila za výrok přirovnávající SPD k fašistům, nebo aby ve vládě nebyla. Výhrady má i k ministru dopravy Danu Ťokovi a zdravotnictví Adamu Vojtěchovi.

RRTV zahájila řízení s TV Barrandov

Televize Barrandov v prosincovém pořadu Aréna výrazně favorizovala prezidentského kandidáta Miloše Zemana. Uvedla to dnes Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Šlo o pořad, jehož hostem byl 5. prosince prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Moderátor Jaromír Soukup podle Rady dostatečným způsobem neplnil roli kvalifikovaného oponenta. Televize má radě do 30 dnů vysvětlit, jaký je formát tohoto pořadu a jakým způsobem zajišťuje dodržování zásad objektivity a vyváženosti. V pořadu podle rady „ani nedocházelo k ostrým výměnám názorů mezi hostem a publikem, jak slibuje anotace pořadu". Publikum naopak vyjadřovalo Ovčáčkovi a prezidentu Zemanovi svoji podporu, dodala rada.

Polský prezident chce změnu ústavy

Polský prezident Andrzej Duda si přeje změnu ústavy země. V rozhovoru, který poskytl televizní stanici Polsat News, to zdůvodnil tím, že „Poláci si to zaslouží" a že stávající základní zákon pochází ještě z přechodného období. Při letošní připomínce výročí Ústavy 3. května z roku 1791 prezident řekl, že chce, aby se napřesrok konalo referendum o ústavě. Mělo by to být buď 11. listopadu, tedy na Den nezávislosti Polska, nebo 10. a 11. listopadu.

Libereckého hejtmana Půtu čeká soud

Liberecký státní zástupce Radim Kadlček podal obžalobu na 13 lidí a čtyři firmy v souvislosti s úplatky u dvou evropských projektů. Nejpřísnější trestní sazba je od pěti do 12 let, právní kvalifikace se u jednotlivých osob liší. Mezi obžalovanými je i hejtman Libereckého kraje Martin Půta (STAN). Kadlček s podáním obžaloby čekal na oficiální vyrozumění ze Sněmovny, že se Půta vzdal poslaneckého mandátu a nevztahuje se na něj imunita. Půta byl už v listopadu 2014 obviněn z přijetí statisícového úplatku a ze zneužití pravomoci v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci.

Muž, který v Melbourne najel do lidí, je podle úřadů nemocný

Do davu lidí v centru australského města Melbourne najel dnes terénní vůz. Řidiče, jímž je Australan afghánského původu, a dalšího muže policisté zadrželi. Při incidentu utrpělo zranění 14 lidí, mezi nimi i malé dítě. Motiv činu zatím jasný není. Vůz najel do lidí na rohu Elizabeth Street a Flinders Street krátce před pátou hodinou odpolední místního času (před sedmou ráno SEČ). Na místo přijely rychle sanitky a zdravotníci ošetřili několik lidí na místě. Dvaatřicetiletý řidič vozu je podle policie Australan afghánského původu. Je zřejmě psychicky nemocný a je drogově závislý.

Starší muž napadl nožem a sekerou starostu Jistebnice

Starostu obce Jistebnice na Táborsku dnes ráno napadl muž sekerou a nožem. Starosta Vladimír Mašek (ČSSD) je v nemocnici mimo ohrožení života. ČTK to dnes řekli sám starosta a jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner. Útok se odehrál kolem 8:00. Starostu napadl sekerou a nožem muž narozený v roce 1951. Mašek byl převezen do nemocnice, útočníka policie zadržela. Motiv činu policie vyšetřuje.