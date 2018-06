Slovenský nejvyšší soud zamítl dovolání českého premiéra Andreje Babiše ve sporu s Ústavem paměti národa o jeho spolupráci s komunistickou Státní bezpečností (StB). Premiér se nyní obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Babiš žalobu na Slovensko avizoval už ve středu, chystá se ji podat do poloviny měsíce. Co dalšího by vám dnes nemělo uniknout?