Den ve 30 vteřinách: Babiš podruhé premiérem, počet obětí výbuchu sopky v Guatemale roste

Prezident Miloš Zeman dnes podruhé jmenoval Andreje Babiše premiérem. První Babišova vláda tvořená pouze ministry za ANO v lednu nedostala důvěru poslanců, od té doby vládla v demisi. O novém kabinetu jedná ANO s ČSSD, ve Sněmovně by ho měla podpořit KSČM. Babiš si myslí, že by jeho druhá vláda mohla požádat poslance o důvěru 11. července. Počet opětí v Guatemale po výbuchu sopky dál roste. Co dalšího se děje doma a ve světě?