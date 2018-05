Prezident Miloš Zeman dnes řekl, že jmenuje premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO) znovu předsedou vlády bez ohledu na výsledek probíhajícího referenda o účasti ČSSD ve vládě. Zeman to dnes řekl na Žofínském fóru v Praze. Co dalšího by vám dnes nemělo uniknout?