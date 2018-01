Den ve 30 vteřinách: Babiš slibuje vlaky zdarma, referenda a digitální Česko. Skandál kolem Čapího hnízda mezitím roste

Vláda má nové programové prohlášení, ve středu si s ním řekne o důvěru

Menšinová vláda předsedy hnutí ANO Andreje Babiše schválila novou verzi programového prohlášení. Návrh je oproti původnímu znění kratší a doplnila ho úvodní pasáž. Nově také zahrnuje slib vlaků zdarma pro důchodce a studenty. Menšinový kabinet s dokumentem předstoupí před Sněmovnu, až bude ve středu poslance žádat o důvěru. Babiš po jednání vlády uvedl, že programové prohlášení již zaslal předsedům sněmovních stran. Premiér však nadále počítá s tím, že vláda ve středu při prvním pokusu důvěru nedostane.

Prohraje Zemanovi volby zmizelá Kačenka? V kampani mu chybí výrazná žena, říká Herzmann

HN: OLAF píše, že žadatelé o dotaci pro Čapí hnízdo dali nepravdivé informace

Při žádosti o dotaci pro farmu Čapí hnízdo byly podány nepravdivé a neúplné informace. Uvádí to zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování Čapího hnízda, ze které dnes citují na svém webu Hospodářské noviny (HN). Podle zprávy by postup farmy při žádosti o dotaci mohl být hodnocen jako podvod a tyto skutečnosti mohou zakládat důvod ke stíhání v Česku. Kvůli padesátimilionové evropské dotaci pro farmu už česká policie obvinila 11 lidí včetně premiéra Andreje Babiše (ANO). Sněmovna ale ještě musí rozhodnout, zda Babiše vydá k trestnímu stíhání.

Babiš: Mezi zprávou OLAF a důvěrou vládě souvislost nevidím

Babiš odmítl, že by zpráva OLAF měla souvislost se středečním hlasováním, ve kterém bude vláda žádat o důvěru. „Nevidím souvis mezi zprávou OLAF a důvěrou vládě,“ uvedl. Všechna média podle něj nyní o zprávě debatují, zatímco on a jeho právníci ji nemají. „Pokud tam někdo vidí souvis, tak já tam souvis nevidím, chápu, že opozice nemá jinou tému, já k tomu nemám co říct,“ uvedl. Se zprávou OLAFu se dnes seznámil i předseda mandátového a imunitního výboru Stanislav Grospič (KSČM) nebo místopředseda Petr Gazdík (STAN). „Po přečtení zprávy OLAF můžu říct, že zcela jednoznačně budu hlasovat pro vydání pánů Babiše a Faltýnka,“ uvedl poté Gazdík.

Francie loni obdržela přes 100 tisíc žádostí o azyl

Francie v roce 2017 obdržela celkem 100 412 žádostí o azyl, což představuje „historickou“ úroveň. Uvedla to dnes agentura AFP a připomněla, že vláda připravuje nový přistěhovalecký zákon, o kterém se již živě debatuje. Generální ředitel úřadu pro ochranu uprchlíků a osob bez státní příslušnosti (Ofpra) Pascal Brice připomněl, že v roce 1981, od kterého Ofpra vede údaje, to bylo méně než 20 000 žádostí. Jde o „přetrvávající“ nárůst, ale „není to masivní příliv“, usoudil Brice. Relativně nejpočetnější skupinu mezi loňskými žadateli tvořili Albánci, kteří ale nemají valné šance azyl získat. Francie je nicméně pozadu zejména za Německem, které v letošním roce očekává skoro 200 000 žadatelů.

Na Arénu Jaromíra Soukupa, kam Ovčáček přinesl fíkus, přišlo k RRTV pět stížností

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání dostala pět stížností na pořad Aréna Jaromíra Soukupa odvysílaný minulé úterý na TV Barrandov. Bude se jimi zabývat na zasedání 23. ledna. „Pisatelé stížností poukazují na nevyváženost pořadu, na neobjektivitu a neprofesionalitu moderátora. Jaromíru Soukupovi vyčítají, že zvýhodňuje některé prezidentské kandidáty a ostatní naopak uráží. Někteří diváci považují pořad za propagandistický,“ řekl ČTK předseda rady Ivan Krejčí. V pořadu se původně měli objevit prezidentští kandidáti Jiří Drahoš, Mirek Topolánek a Michal Horáček a mluvčí Miloše Zemana Jiří Ovčáček, první dva ale účast odmítli. Kromě Horáčka a Ovčáčka zde vystoupil i bývalý mluvčí někdejšího prezidenta Václava Klause Petr Hájek, kterého televize předem neavizovala. Ovčáček donesl do studia fíkus, jímž zjevně mířil na Drahoše.

Poslat prezidenta do háje šéf VW nemůže, pozval bych si ho na Hrad, říká kandidát Kulhánek

Policie vyšetřuje vraždu u Ústí nad Labem, na místě našla tři mrtvé

Policisté vyšetřují od dnešního rána vraždu v chatové oblasti u Střížovic na Ústecku. Vedoucí odboru obecné kriminality krajské policie Martin Charvát potvrdil, že na místě činu byli tři mrtví. Kriminalisté ohledávají místo činu, na místě mají i psovody. Podle informací, které má ČTK k dispozici, kriminalisté pracují s verzí, že šlo o dvojnásobnou vraždu a sebevraždu. Údajný pachatel se zastřelil poté, co zabil manželský pár. Podle informací iDNES.cz na rodinu zaútočili dva pachatelé. „Uvnitř byli rodiče a jejich tři děti - devítileté, šestnáctileté a asi dvacetileté. Pachatelé rodiče svázali a zabili, šestnáctiletou dceru znásilnili,“ tvrdí zdroj serveru.