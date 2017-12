Den ve 30 vteřinách: Babiš vábí komunisty, vláda práva je v Polsku ohrožena, tvrdí Evropská komise

Důvěra vládě: Babiš láká k podpoře komunisty, rozhodnou se večer před hlasováním

Komunisté se o případné toleranci vlády hnutí ANO rozhodnou až den před hlasováním o důvěře ve sněmovně, uvedl po dnešní schůzce vyjednávačů KSČM a ANO předseda komunistů Vojtěch Filip. K návrhu programového prohlášení kabinetu má KSČM výhrady, i když v některých částech se s ANO shoduje. Filip řekl, že přímou podporu vlády vylučují některé zásadní rozdíly, které mají komunisté s ANO například v bezpečnostní oblasti, nicméně připustil možnost tolerance menšinového kabinetu Andreje Babiše.

Rána pro Polsko: Podle Bruselu je v zemi ohrožený právní stát, hrozí sankce

V Polsku hrozí jasné riziko porušení vlády práva. K tomuto závěru došla Evropská komise a spustila proto zatím nikdy nepoužitý postup, na jehož konci zemi hrozí pozastavení hlasovacích práv v EU. Podle prvního místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse byly pro přijetí tohoto rozhodnutí zásadní zejména dva roky trvající snahy o konstruktivní dialog s Varšavou, týkající se polské reformy soudního systému. Rozhovory však skončily neúspěchem. Komise se proto dnes obrátila na ostatní členské země EU, aby v souladu s článkem sedm lisabonské smlouvy posoudily, zda v Polsku je skutečně právní stát v ohrožení.

Uber je přepravní služba, rozhodl Soudní dvůr EU. Musí proto zažádat o licenci

Uber je přepravní služba, a musí proto žádat o licenci a povolení podle příslušných zákonů zemí Evropské unie. Rozhodl tak dnes Soudní dvůr EU, který tím alternativního amerického poskytovatele přepravních služeb postavil na roveň běžné taxislužby. Firma v e-mailové reakci sdělila, že rozhodnutí soudu nenaruší způsob, jakým své služby nabízí. Podle expertů by ovšem dnešní rozsudek mohl mít pro sdílenou ekonomiku dalekosáhlé důsledky.

iRozhlas: Členové SPD na Pardubicku platili při krajských volbách za místo na kandidátce

Do popředí kandidátky jen za poplatek. Tak to zřejmě fungovalo u pardubické pobočky hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), které nechalo vloni před krajskými volbami zřídit fond s poplatky za místo na kandidátce. Členům hnutí tvrdilo, že se musí zaplatit kauce pro krajský úřad. Když později vyšlo najevo, že na rozdíl od sněmovních voleb není příspěvek na volební náklady nutné hradit, hnutí podalo na ženu, která peníze shromažďovala, trestní oznámení. Příspěvky byly posléze vráceny nebo je členové ponechali hnutí jako dar na propagaci, uvedl server www.irozhlas.cz.

Zvrat v případu Kramný: Proces se kvůli dalším posudkům může opakovat

Odsouzený vrah Petr Kramný má naději na nový soud. Státní zástupce Vít Legerský, který proti němu vedl v Ostravě obžalobu, totiž uznal, že nové posudky v jeho případě jsou důvodem pro obnovu procesu, uvedli pro server Blesk.cz zástupci Spolku Šalamoun. Kramný byl odsouzen za to, že v roce 2013 na dovolené v egyptském hotelu zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru, za což si nyní odpykává trest 28 let vězení. Svou vinu Kramný od začátku popírá, tvrdí, že šestatřicetiletá žena a osmiletá dívka zemřely na následky dehydratace nebo otravy.

Odchod fotbalové legendy: Tomáš Rosický ukončil svou hráčskou kariéru

Legenda odchází. Bývalý kapitán české reprezentace Tomáš Rosický v sedmatřiceti letech ukončil svou hráčskou kariéru. Trojnásobný vítěz ankety Fotbalista roku, který prošel angažmá ve Spartě, v Dortmundu a londýnském Arsenalu, to oznámil na dnešní tiskové konferenci v Praze. „Moje tělo dlouho říkalo, že už nechce pokračovat. Já to tahal vždy hlavou, i když to bylo i přes závit. Nyní mi ale vypnula i mysl a nemá cenu pokračovat. Teď už nemám na hřišti ani co nabídnout," řekl Rosický. „Nemám žádný zdravotní problém, je to čistě mé rozhodnutí, přišel jsem na to, že to, co bych chtěl nabídnout, už nemohu," dodal.