Premiér Andrej Babiš nejprve ráno oznámil, že se v neděli v Bruselu zúčastní neformálního summitu šéfů států a vlád několika členských zemí Evropské unie na téma migrace a azylové politiky, aby odpoledne po schůzce představitelů V4 a rakouského kancléře Sebastiana Kurze obrátil s tím, že nikdo z V4 na summit EU nepojede, protože by nemusel souhlasit s předpokládanými závěry schůzky. Co dalšího by vám dnes nemělo uniknout?