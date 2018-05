Den ve 30 vteřinách: EU chce dál prosazovat dohodu s Íránem, bude ČSSD ve vládě s ANO za šašky?

Rozhodnutí Donalda Trumpa odstoupit od jaderné dohody s Íránem otřásá světem. Evropská unie trvá na tom, že smlouva je funkční a chce ji ve spolupráci se světovým společenstvím dodržovat. Podle místopředsedy ČSSD Martina Netolického se podařilo vyřešit už čtyři z pěti problematických oblastí ve vyjednávání o vládě s hnutím ANO. Jeden důležitý bod ale stále zůstává. „Vnímám, že hnutí ANO nechce žádným způsobem vstupovat do poměru ve sněmovně (změny v orgánech sněmovny tak, aby odpovídaly složení vládní koalice – pozn. redakce), a tím nám do jisté míry říká, že koalice je na vládní úrovni, ale ve sněmovně bude hlasovací mašinerie. Já prostě nevím, jestli chceme někomu dělat šašky. Co dalšího se děje v Česku a ve světě?