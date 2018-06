Den ve 30 vteřinách: Hamáček na Hradě a íránské jaderné ambice

Šéf sociálních demokratů Jan Hamáček jednal na Pražském hradě s prezidentem Milošem Zemanem o politické situaci. Zeman zítra jmenuje podruhé premiérem Andreje Babiše, se kterým by ČSSD mohla jít do vlády, pokud to schválí v referendu. Hamáček se se Zemanem shodnul, že po 15. červnu, kdy má být výsledek vnitrostranického hlasování známý, nebude nic bránit postupu do další fáze sestavování kabinetu. Ohledně Miroslava Pocheho, kterého Zeman nechce za ministra, nebyl konkrétní. Co dalšího přinesl den? Sledujte stručný přehled.