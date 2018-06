Už jen hodiny zbývají do začátku nejsledovanějšího summitu roku. Americký prezident Donald Trump se s lídrem KLDR poprvé tváří v tvář setká zítra ve 3:00 našeho času. Tvrdí, že to, jestli diktátor myslí denuklearizaci Korejského poloostrova vážně, pozná během první minuty. Itálie a Malta odmítly přijmout loď s 629 migranty, dnes se jich ujalo Španělsko. Co dalšího se děje v Česku a ve světě?