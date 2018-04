Libeňský most zřejmě čeká demolice, shodli se na tom pražští radní. O jeho bourání a výstavbě nového mostu pak definitivně rozhodnou zastupitelé hlavního města. Jak spojit pro MHD auta a vltavské břehy v době bourání stavby, ale zatím město neví. Babišova vláda je už 90 dnů v demisi, co za tu dobu stihla? A co dalšího se děje v Česku a ve světě?