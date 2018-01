Den ve 30 vteřinách: Ministerstvo zveřejnilo úryvek zprávy OLAF a Brusel žaluje Česko kvůli kvótám

Ministerstvo zveřejnilo závěry OLAF k Čapímu hnízdu

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých internetových stránkách tři odstavce závěrů z padesátistránkové zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o vyšetřování farmy Čapí hnízdo. OLAF v závěrech vyzývá k vynětí farmy z projektů dotovaných Evropskou unií. Píše také o nesrovnalostech v projektu Čapího hnízda. Farma je mezi majetkem, který premiér Andrej Babiš (ANO) loni převedl do svěřenského fondu. Kvůli padesátimilionové dotaci na Čapí hnízdo čelí Babiš spolu s dalšími lidmi také obvinění české policie. Příští týden by kvůli záležitosti měl vypovídat před mandátovým a imunitním výborem Sněmovny, který posuzuje policejní žádost o jeho vydání k trestnímu stíhání.

Sněmovna se k hlasování o důvěře sejde ve středu dopoledne, vystoupí Zeman

Sněmovní schůze k vyslovení důvěry menšinové jednobarevné vládě Andreje Babiše (ANO) začne příští týden ve středu v 10:00. O hodinu později před poslanci vystoupí prezident Miloš Zeman. Kabinet navzdory Zemanově podpoře důvěru s největší pravděpodobností nezíská. Zatím má hlasy jen v klubu ANO, který čítá 78 z 200 poslanců. O podpoře nebo toleranci Babišovy vlády uvažují už jen komunisté s 15 poslanci. O postupu rozhodne KSČM den před schůzí, ani její případné hlasy by k vyslovení důvěry vládě patrně nestačily. Žádost o vyslovení důvěry kabinetu je jediným navrhovaným bodem této schůze.



Brusel žaluje ČR kvůli uprchlickým kvótám

Evropská komise podala u Soudního dvora Evropské unie žaloby proti Česku, Maďarsku a Polsku kvůli jejich odmítání programu přerozdělování žadatelů o azyl. Už na počátku prosince tento krok avizoval první místopředseda EK Frans Timmermans. Naznačil přitom tehdy, že věc stále může vyřešit změna přístupu trojice středoevropských zemí. Mluvčí unijního soudu dnes ČTK telefonicky řekl, že první slyšení se nebude konat dříve než v listopadu či v prosinci. Podle slov premiéra Andreje Babiše Česká republika udělá vše pro to, aby žaloba, kterou dnes podala Evropská komise, neměla na stát žádný dopad. Téma chce probrat s předsedou komise Jeanem-Claudem Junckerem při večeři 29. ledna v Bruselu.

Íránská policie podle generála potlačila protivládní protesty

Íránská policie už protivládní protesty potlačila. Řekl to dnes generál Abdorrahím Músaví, který stojí v čele íránské armády. „Toto slepé pobuřování bylo slabé a k jeho udušení v zárodku stačila část policie...můžete si být jisti, že vaši kolegové (v armádě) jsou připraveni postavit se hloupým obětem Velkého Satana (Spojených států),“ sdělil generál. Demonstrace začaly minulý čtvrtek jako protesty proti špatné ekonomické situaci, ale později se k heslům demonstrantů připojily i slovní útoky na íránské vůdce. Zákroky proti protestům si vyžádaly životy asi 20 lidí.

Babiš chce zrušit nařízení zvyšující mzdy řidičů autobusů. Záměr čelí kritice

Premiér Andrej Babiš chce zrušit nařízení, kterým vláda k začátku roku 2017 zvedla minimální mzdy řidičů linkových autobusů. Novinářům to řekl po dnešním jednání kabinetu s Asociací krajů. Zvyšování mezd bylo podle něj akcí bývalého premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) před krajskými volbami. Babiš uvedl, že hnutí ANO v koaličním kabinetu hlasovalo proti opatření a považuje ho za nesmysl. Případné zrušení nařízení vlády o minimální mzdě řidičů autobusů ale podle ředitele dopravce BusLine Radka Chobota sníží objem peněz ve veřejné dopravě. V důsledku to podle něj sníží mzdy řidičů autobusů.

Do Iráku se poprvé od nástupu IS vrací víc lidí, než je počet těch na útěku

V Iráku poprvé od roku 2014, kdy jeho území začal obsazovat radikální Islámský stát (IS), je počet lidí vracejících se do svých domů větší než počet lidí na útěku. Oznámila to dnes s odkazem na Mezinárodní organizaci pro migraci (IOM) agentura AFP. IOM konstatovala, že se na konci prosince vrátilo 3,22 milionu Iráčanů, zatímco mimo domovy jich bylo 2,61 milionu. Asi třetina uprchlíků je nyní v severoirácké provincii Ninive. Mezi navrátilci je zhruba milion osob, které odešly zpět do provincie Anbár, v níž žije především sunnitské obyvatelstvo a kde se odehrávaly poslední boje proti IS.