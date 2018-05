Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller, který zkoumá roli Ruska v amerických prezidentských volbách, pohrozil, že předvolá k výpovědi Donalda Trumpa. Je to vůbec poprvé, co Mueller o formálním předvolání prezidenta promluvil. Česko dál čeká na novou vládu, výsledek referenda v ČSSD o vstupu do vlády s ANO bude známý nejdřív za měsíc. Co dalšího se děje v Česku a ve světě?