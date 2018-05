Izraelské letectvo jako první na světě útočilo stíhacím bombardérem F-35, označovaným za bojový letoun 21. století. Generál major Amikam Norkin to řekl před veliteli zahraničních armád a ukázal snímky F-35 kroužícího nad libanonským hlavním městem Bejrútem. Podle Norkina letectvo nasadilo tyto stroje dvakrát při operacích na Blízkém východě. Co dalšího by vám dnes nemělo uniknout?