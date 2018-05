Spojené státy dnes oficiálně přemístily své velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma. Stínem na tomto mezinárodně sporném kroku jsou nejméně čtyři desítky zabitých a stovky zraněných Palestinců při střelbě izraelských bezpečnostních sil zasahujících proti účastníkům protestů v Pásmu Gazy. Co dalšího by vám dnes nemělo uniknout?