Kolem nominanta ČSSD na ministerstvo zahraničí Miroslava Pocheho je nadále živo. Dvojka sociálních demokratů Jiří Zimola narušil dosavadní jednotu strany a oznámil, že je na čase hledat za europoslance jiné jméno, které by nevadilo na Hradě ani u komunistů. Podle Zimoly by to mohl být třeba Lubomír Zaorálek. Sledujte stručný přehled událostí dne.