Prezident Miloš Zeman jmenuje předsedu hnutí ANO Andreje Babiše 6. června podruhé premiérem. Na hlasování o důvěře vládě by tak podle Babiše mohlo dojít okolo 10. července, řekl to dnes po schůzce s prezidentem. USA nechala vypršet výjimku z tarifů pro EU, Kanadu a Mexiku, začínají tak platit cla na dovoz oceli a hliníku. Co dalšího se dnes dělo doma a ve světě?