Den ve 30 vteřinách: Zeman utratil za kampaň 17 milionů a Jižní Korea obnovuje s KLDR vojenskou horkou linku

Přestože prezident měsíce tvrdí, že žádnou prezidentskou kampaň nevede, utratil za ni 17 milionů korun. Vyplývá to z dokumentu, kterým se jeho tým k výdajům za reklamu přihlásil. Jižní Korea se s KLDR mezitím dohodla na sérii kroků, které mají vést ke zlepšení jejich vztahů. Severokorejská delegace se zúčastní zimních olympijských her v Jižní Koreji a obnoví se také vojenská horká linka mezi oběma státy. Jaké další zprávy by vám dnes neměly uniknout?