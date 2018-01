Den ve 30 vteřinách: Zemana napadla polonahá aktivistka, v Německu se rýsuje nová vláda

Prezidenta Miloše Zemana ve volební místnosti napadla polonahá aktivistka. Vyřítila se proti hlavě českého státu s pokřikem "Zeman Putin Slut", z těsné blízkosti prezidenta ji pak odtrhla a zpacifikovala ochranka. Na Trutnovsku a v části Náchodska se mezitím koná druhé kolo doplňovacích voleb do senátu, lidé vybírají mezi Jiřím Hlavatým a Janem Sobotkou. Co dalšího se dnes v Česku i za jeho hranicemi děje?

Začaly prezidentské volby. Zemana napadla aktivistka, zasáhla proti ní ochranka.

Ve volební místnosti v pražských Lužinách, kam přišel volit prezident Miloš Zeman, se do půl těla vysvlékla žena, a s pokřikem Zeman Putin Slut se vrhla směrem k prezidentovi. Proti ženě zakročila ochranka, Zeman z místnosti podporován ochránci odešel. Po několika minutách se prezident vrátil. Uvedl, že je poctěn, protože ho napadla aktivistka skupiny Femen, která nedávno napadla také papeže. Žena se před příchodem prezidenta ukrývala mezi čekajícími novináři. V okamžiku, kdy se chtěl Zeman před volební komisí legitimovat, si sundala košili a s výkřiky se rozběhla k hlavě státu.

Na Trutnovsku probíhají doplňovací volby do senátu, znovu kandiduje i Hlavatý

Na Trutnovsku a v části Náchodska dnes odpoledne začalo druhé kolo doplňovacích senátních voleb. Lidé vybírají mezi starostou Vrchlabí Janem Sobotkou (STAN) a továrníkem Jiřím Hlavatým (hnutí ANO). Doplňovací volby se konají kvůli Hlavatému, který byl v říjnu díky preferenčním hlasům zvolen do Sněmovny, a mandát senátora mu proto automaticky zanikl. Hlavatý nicméně následně oznámil, že o křeslo senátora bude usilovat znovu a poslaneckého mandátu se vzdal.

Sebevraždou Dahlgrenova kauza nekončí. Soud bude muset jeho odvolání řešit i tak

Nejvyšší soud musí rozhodnout o dovolání Kevina Dahlgrena i přesto, že podle důvěryhodných zdrojů spáchal ve čtvrtek ve valdické věznici sebevraždu. Specifická povinnost, která se vztahuje pouze k dovolacímu řízení, plyne z trestního řádu. Američan si odpykával doživotní trest za vraždu čtyř příbuzných v Brně-Ivanovicích. Zákon konkrétně říká, že pokud bylo podáno dovolání pouze ve prospěch obviněného, což je Dahlgrenův případ, nepřekáží jeho smrt dokončení dovolacího řízení. „Trestní stíhání tu nelze zastavit proto, že obviněný zemřel," stojí v zákoně.

Dočká se Německo konečně vlády? Vyjednávači po celonočním jednání dosáhli průlomu

Velký krok k nové vládě a obnovení dosavadní velké koalice dnes udělalo Německo. Vyjednavačům konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové a sociální demokracie (SPD) se totiž po celonočních diskuzích podařilo do konce dotáhnout takzvané sondovací rozhovory, které předcházejí vlastnímu koaličnímu vyjednávání. I když má před sebou staronová vláda ještě několik překážek a nevznikne nejspíš dřív než v březnu, reagují na zprávy z Německa pozitivně evropští politici i euro.

Plzeňský Prazdroj ukončil výrobu v Rusku. Teď už se vyrábí jen v Česku

Plzeňský Prazdroj po deseti letech ukončil licenční výrobu v ruské Kaluze. Rusko bylo druhou a nyní už poslední destinací, kde se plzeňský ležák na základě licence pro místní trh vyráběl. Každá lahev značky Pilsner Urquell, prodávaná doma i po světě, tak od ledna pochází z Plzně. "Plzeňský Prazdroj se tak rozhodl v souladu se svou globální strategií, jak posílit celosvětově pozici Pilsner Urquell jako super prémiové značky, která představuje nejlepší českou pivovarskou tradici," řekla pro Lidové Noviny mluvčí Prazdroje Jitka Němečková. Prazdroj je od loňského jara v rukou japonského koncernu Asahi.

Pákistánský soud poslal Češku zadrženou s drogami do vazby. Zatím na čtrnáct dní.

Speciální soud v pákistánském Láhauru ve čtvrtek poslal jednadvacetiletou Češku zatčenou ve středu na místním letišti s devíti kilogramy heroinu na 14 dní do vyšetřovací vazby. Ministerstvo zahraničí ČR dnes potvrdilo, že vyšetřování případu může trvat týdny. Termín soudního líčení stanoven nebyl, uvedla mluvčí ministerstva Irena Valentová. Mladou ženu na mezinárodním letišti v Láhauru zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek při cestě na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech.