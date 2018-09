Mohl jsem být v zinkové rakvi, přiznal Kalousek. Po operaci je zpět a promluvil i o Zemanovi

Jsem zpět a v plné kondici vzkazuje šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek, který se do sněmovny vrátil po akutní operaci. Jak pro Blesk zprávy sám dodává, už tady taky nemusel být vůbec. A doporučuje všem: Užívejte si každé chvilky, nikdy nevíte, jestli není poslední.

Kolem tohoto tématu je dlouhodobě hodně zlé krve. Zdanění finančních náhrad za církevní restituce štve lidovce a další kritiky návrhu KSČM. Podporu ve Sněmovně by však měl získat i tak - pro je ANO, ČSSD i SPD.

Drásá to i zotaveného Miroslava Kalouska (TOP 09), který se do Sněmovny vrátil po prázdninové značné nepříjemnosti. Byl totiž hospitalizován kvůli akutním problémům s tenkým střevem - a náročná operace dutiny břišní ve Vojenské nemocnici mu zachránila život.

Kalousek si pochvaloval české zdravotnictví

„Děkuji za optání, už se cítím velmi dobře, ale je to jenom díky vynikající úrovni českého zdravotnictví a schopnosti rychle zasáhnout. Umím si představit, že kdyby se mi to přihodilo v některých z vyspělých zemích EU, např. v Londýně, tak jsem se pravděpodobně vrátil v zinkové rakvi,“ řekl ve Sněmovně Blesk Zprávám Kalousek. Už s úsměvem, i když mu ještě nedávno do smíchu nebylo.

Kalouska rozezlil komunistický návrh na zdanění náhrad v rámci církevních restitucí. A co řekl o Zemanovi?