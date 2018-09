Neziskovky jsou pro Česko požehnáním, Zeman a Babiš je utlačují už skoro jako Orbán, říká Šimáček

Podle Šimáčka jsou neziskovky pro Česko "požehnáním", tlak na ně připodobňuje k tomu, co se děje v Maďarsku za vlády prezidenta Viktora Orbána. Bellu v pořadu Proti sobě Karla Dlabače upozorňuje na údajné zneužívání dotací a jmenuje i konkrétní příklad projektu, který by na dotacích neměl dostat ani korunu. Co je vlastně politická neziskovka? Proč politici využívají neziskové organizace v rámci politického boje? A dokázaly by se uživit i bez pomoci státu? Podívejte se na video v úvodu článku.