Politik, který má zachránit ANO v Praze: „Nejsem svědek Babišův, pro Zemana jsem nehlasoval“

Třicátník Jan Říčař má před sebou těžký úkol: pomoct hnutí ANO v Praze. V podzimních volbách tu nedopadlo vůbec dobře. Mladý podnikatel vstoupil do strany už na jejím počátku, na podzim se stal šéfem pražské organizace. Andrej Babiš tehdy na jeho adresu řekl, že se mu podaří ANO v metropoli pozvednout. „Nejsem svědek Babišův, svůj názor vždy řeknu,“ tvrdí pro INFO.CZ Říčař. V prezidentské volbě například nehlasoval pro Miloše Zemana. „Na straně respektuji, že si svoje vnitřní problémy dokáže vyříkat za zavřenými dveřmi a netahat je ven. To většina jiných stran nedokáže,“ dodává mladý politik. Proč vstoupil do hnutí ANO? Jak chce dosáhnout výhry v komunálních volbách v Praze? A co stojí za koncem současné primátorky Adriany Krnáčové?