Skvělý! Zabránili jsme nástupu levice s podporou komunistů. Připomeňte si Babiše v roce 2013

Velký den druhé vlády Andreje Babiše se blíží. Příští týden ve středu bude žádat sněmovnu o důvěru. Jak známo, jedná se o menšinový kabinet hnutí ANO s ČSSD s podporou komunistů, kteří výměnou za to dostanou posty ve státních firmách. Ironie osudu? Po zhlédnutí videa pořízeného po volbách v roce 2013, kdy ANO skončilo druhé za sociálnímí demokraty a plánovalo odchod do opozice, vám to bude jasné. Úlovek z archivů České televize přinesl týdeník Reflex.