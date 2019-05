Návrat Alexandra Vondry do politiky je jedním z největších překvapení uplynulých voleb. Do Evropského parlamentu se dostal z 15. místa kandidátky ODS. V rozhovoru Čestmíra Strakatého teď říká, že je to pro něj satisfakce poté, co schytal kyblíky špíny. Vondra Evropskou unii považuje za fantastický prostor, ale i ten podle něj potřebuje změnu a zaslouží kritiku. Jak dnes bývalý ministr vidí věci kolem sebe a jaké plány má jako novopečený europoslanec? Sledujte rozhovor.