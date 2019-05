Žádný ministr není nezávislý. Benešová není hrozba, spíš otazník, říká Rychetský | info.cz

Žádný člen vlády není nezávislý, jsou to představitelé stran, kterým podléhají, říká předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v pořadu Prostor X. Ministry v nadsázce označuje za nevolníky, které předseda vlády může kdykoli nechat odvolat. Rychetský to v rozhovoru Čestmíra Strakatého říká v souvislosti s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou, proti které už počtvrté demonstrovaly desetitisíce lidí, kteří žádají „nezávislost justice“. Předseda ÚS Benešovou nepovažuje za hrozbu. „Spíš za velký otazník,“ dodává. Jak hodnotí současné dění a co říká na úvahy reformovat státní zastupitelství? Sledujte video v úvodu článku.