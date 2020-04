Asi přichází doba levicových umělců. Problém je, že máme v čele státu estébáka, říká Hrbek | info.cz

Divadla po celé republice jsou zavřená a herci, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru, se mohou ocitnout zcela bez příjmů. Ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek v rozhovoru s šéfredaktorem INFO.CZ Michalem Půrem přiznává, že divadelníky trápí nejistota, co bude. „Velmi se obávám ztráty svobod a velmi se obávám toho, jestli tento stav a to, na co si část občanů zvykne, tak jestli se s tím nebude dál politicky pracovat,“ říká Hrbek. Hrozí, že si herci budou muset hledat jiné zaměstnání? Co si Hrbek myslí o vládní podpoře kultury a co mu vadí na Andreji Babišovi? Podívejte se na celou epizodu Kapitoly v úvodu článku.

„Je krásné koukat se na to, jak i američtí kolegové sdílí články, že německá vláda schválila podporu kultury ve výši 50 miliard euro. Ale bavíme se o zemi, která hospodaří s velkým přebytkem,“ říká v úvodu nového dílu pořadu Kapitola ředitel Švandova divadla Daniel Hrbek. „Jak to dopadne u nás, uvidíme. Zatím nejsme schopni vyčíslit ani to, kolik to vlastně bude stát,“ dodává s tím, že pomoc divadlům, jejichž je zřizovatelem, přislíbil i pražský magistrát.

„Většina lidí pracujících v městských divadlech jsou zaměstnanci, takže je na nás, abychom zajistili podporu zejména nezávislým kolegům. To má teď přednost. Například jsme se dohodli, že už nebudeme streamovat žádné další inscenace a necháme tento prostor těm, kteří potřebují vybírat peníze pro své kolegy,“ popisuje Hrbek aktuální průběh jednání jednotlivých divadel s radními a úředníky odpovědnými za oblast kultury.

Hrbek stojí v čele „Švanďáku“ dlouhé roky. Divadlo přebíral v nepříliš uspokojivém stavu, podařilo se mu ho ale zrekonstruovat a udělat z něj jednu z nejúspěšnějších pražských scén. Současná krize se s tím ale podle jeho slov srovnat nedá.

„V tuto chvíli je to spíše o udržování nějakého chodu a zároveň o netrpělivém čekání na to, kdy vůbec budeme moct hrát,“ říká Hrbek. Podle něj bude také hodně záležet na tom, zda se lidé nebudou bát chodit do plných divadelních hledišť. I samotný fakt, že všechna divadla budou najednou vyvíjet maximální aktivitu a ucházet se o přízeň diváků, považuje Hrbek za něco bezprecedentního.

„Je to abnormální situace, ve které nikdy žádná města nebyla, že by po pauze tolik podniků, nejen divadel, začalo vyvíjet aktivitu. Bude na to nálada? Nevím. Když mluvím o krizi jako o příležitosti, mluvím spíše o přeskládání hodnot, a tím pádem možná i o jiném divadle a jiné dramaturgii,“ líčí svůj pohled na situaci Hrbek. Nevylučuje ani to, že někteří herci si přechodně budou muset hledat nové zaměstnání.

Principál Švandova divadla se nijak netají svou nedůvěrou v premiéra Andreje Babiše a obavami ze ztráty svobod. „Je pro mě velký problém, že máme v čele státu estebáka. Zkrátka nemám v premiéra vůbec žádnou důvěru, ať vzhledem k jeho minulosti, či k tomu, že ani neumí udržet myšlenku, když mluví bez přípravy. Takže ano, velmi se obávám ztráty svobod a velmi se obávám toho, jestli tento stav a to, na co si část občanů zvykne, tak jestli se s tím nebude dál politicky pracovat,“ říká Hrbek.

Optimistický je v otázce mladých herců. I jako pedagog DAMU má za to, že nová generace z oboru neuteče. „Mladé to nezlomí, tráva proroste i betonem. Neprožívají to vůbec jako tragickou situaci, je to pro ně spíše v tuto chvíli vzrušující. Moje generace měla společný zážitek sametovou revoluci, tato má bohužel Covid-19. Ale často je motivace ne peníze, ale potřeba to dělat. Navíc mnoho umělců je levicových, takže asi přichází jejich doba,“ uzavírá Hrbek.



