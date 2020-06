Babiš kritizuje pořady ČT, které mu pomohly dostat se k moci, upozorňuje Martínek | info.cz

Poslanec Pirátů Tomáš Martínek se jako člen volebního výboru účastnil výběru nových členů Rady České televize. Po zvolení Hany Lipovské, Lubomíra „Xavera“ Veselého a Pavla Matochy doufá, že nedojde k naplnění černých scénářů, podle kterých by noví radní mohli ohrozit objektivitu vysílání ČT, například publicistických pořadů, jež mohou být pro některé politiky nepohodlné. „Moc nerozumím tomu, že si na tyto pořady nejvíce stěžují lidé jako Andrej Babiš, který se díky nim dostal k moci,“ říká Martínek v pořadu Kapitola. Co si myslí o jednání předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce, který odmítá navzdory slibu uvolnit svůj post? A jak hodnotí dění kolem Rady ČTK? Podívejte se na celou epizodu v úvodu článku.

Nově zvolení členové Rady České televize Hana Lipovská, Lubomír „Xaver“ Veselý a Pavel Matocha vzbudili rozruch nejen mezi veřejností, ale i mezi politiky. „Byli tam kvalitní kandidáti s odbornými nominacemi znalí médií. Někteří i postoupili z volebního výboru do sněmovny, ale ta rozhodla, jak rozhodla,“ říká člen volebního výboru, pirátský poslanec Tomáš Martínek.

„Bohužel zvolila kandidáty, kteří mi nejsou svými názory blízcí. Když jsem se jich ptal, zda budou po svém zvolení vystupovat odborně, nestranně a nezávisle, tak mi odpověděli, že budou. Doufám, že to dodrží. Beru to jako veřejný závazek,“ dodává.

Podle Martínka hrozí ze strany radních ČT ohrožení objektivity vysílání veřejnoprávní televize. Někteří členové by prý mohli vyvíjet nátlak na vedení ČT včetně jejího generálního ředitele, například kvůli rozpočtu. Martínek v této souvislosti vyjadřuje obavy zejména o publicistické pořady, které jsou některým politikům trnem v oku.

„Moc nerozumím tomu, že si na tyto pořady nejvíce stěžují lidé jako Andrej Babiš, který se díky nim dostal k moci. Reportéři ČT rozkrývali kauzy už za minulých vlád ODS a ČSSD, Miloš Zeman si na tom vytvořil svou akci Čisté ruce a Andrej Babiš své údajně protikorupční hnutí. A teď, když se ukazuje, že jsou možná stejní, ba ještě horší než ty minulé vlády, tak se jim nelíbí, že se to dostává k veřejnosti. I podle této volby se zjevně snaží udržet si moc bez opozičního názoru ve veřejnoprávní televizi,“ komentuje situaci Martínek.

Martínek v rozhovoru s Vojtěchem Kristenem zhodnotil i počínání předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce. Poslanec hnutí ANO poté, co INFO.CZ informovalo, že svým kolegům rozesílal dopis hodnotící jednotlivé kandidáty do Rady ČT, přislíbil, že dá svou funkci k dispozici. Nyní ale tento krok odmítá učinit. „Nějakou určitou přípravu si dělá každá strana, ale pokud je hodnotícím kritériem, zda tam onen kandidát jde či nejde zastupovat zájmy vládní strany, tak to je přesně to kritérium, které by se ze zákona hodnotit nemělo,“ hodnotí Berkovcovo počínání Martínek.

„Mně Berkovec neřekl, že by stáhnul svůj slib dát funkci předsedy volebního výboru k dispozici. Doufám, že to dodrží, volební výbor je příští týden. Pokud ne, tak je to pouze jeho vizitka. Ve volebním výboru má ANO většinu. Já žádný aktivní nátlak neplánuji, byla by to ukázka pro voliče hnutí ANO, jak jeho představitelé mění sliby,“ konstatuje Martínek.