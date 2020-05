Energii ze sportu jsem vložil do podnikání. Navazujeme na českou obuvnickou tradici, říká Staněk | info.cz

Václava Staňka jste do jeho 18 let mohli znát jako vrcholového sportovce. V mládežnických kategoriích se čtyřikrát stal mistrem republiky v atletice, Česko dokonce reprezentoval na mistrovství světa v Kolumbii. Slibně rozjetou kariéru mu překazila diagnóza cukrovky, těsně potom co byl vyhlášen sportovcem roku Olomouckého kraje. „Přistupuji k tomu tak, že co se má stát, se stane. Nedíval jsem se na to jako na beznaděj, už jsem měl firmu a rozhodl jsem se, že tu energii, kterou jsem vkládal do sportu, plně vložím do podnikání,“ říká Staněk, který dnes místo ocenění sportovních sbírá ta podnikatelská.

Staněk se umístil v žebříčku 30 pod 30 magazínu Forbes a stal se i začínajícím podnikatelem roku. Jak říká v rozhovoru s Vojtěchem Kristenem, změnu kariéry nevnímal jako nějaké dramatické přehození výhybky. „Angažoval jsem se do různých projektů na sociálních sítích, i offlinových projektů už od čtrnácti. Vasky se začaly tvořit v sedmnácti a snažil jsem se je posouvat už během atletické kariéry. Pak jsem se do podnikání pustil naplno,“ vzpomíná Staněk, který nyní úspěšnou obuvnickou firmu zakládal s pouhými třiceti tisíci korunami.

„Bylo to málo, které jsem vydělal na předchozích malých projektech. Z toho jsem ještě deset tisíc dal do založení s.r.o. a díky kamarádům a lidem kolem mě se to povedlo,“ říká Staněk a popisuje, jak první marketingové texty psal sám doma a produktové fotografie mu dělala spolužačka, kterou stejně jako kameramana prvního promovidea odměnil párem bot. „Kameramanovi jsem dal ještě pět set na vlak,“ dodává Staněk.

Staněk se nijak netají tím, že projekt Vasky je postaven na intenzivním marketingu. Popisuje, jak vystřídal spolupráci s několika marketingovými agenturami, z nichž každá značce dodala něco nového a posunula ji. Sám nyní v jedné marketingové agentuře působí. „Rozhodli jsme se dělat to ještě lépe a s větším přesahem. Ne jen představovat nové kolekce v kampaních, ale zamýšlet se nad příběhem a inspirací těch bot. U nás marketingem začíná všechno. I u nového produktu začínáme přemýšlením nad tím, co vlastně zákazník chce, co by pro něj bylo ideální, a od zákazníků si bereme feedback, a tak spolu s námi tvoří tu značku,“ říká Staněk.

Ač Vasky nyní mají čtyři kamenné prodejny na lukrativních místech, stále ještě většinu tržeb podle Staňka zabezpečuje on-line prodej přes e-shop. To byl i jeden z faktorů, který firmě pomohl překonat koronavirovou krizi. „Ze dne na den se zavřely prodejny a tržby propadly o sedmdesát procent. Uteklo nám tam pár milionů, nepotěšilo nás to, ale využili jsme toho k rekonstrukci a zlepšení skladovacích prostorů. Vyšli jsme zároveň zákazníkům vstříc a na e-shopu jim nabídli dopravu zdarma a prodlouženou dobu na vrácení. Díky tomu jsme se už přiblížili číslům, která bychom měli normálně,“ říká Staněk.

Vládní opatření pro podnikatele hodnotí Staněk jako dobrá, jen nedotažená. Sám zatím ani po více než dvou měsících nedostal oficiální odpověď na žádost o úvěr Covid, o který se přihlásil mezi prvními. „Podnikatelské úspěch jsou pro mě spíše takovým zadostiučiněním. V rámci firmy je to super v tom, že se o nás píše a je to akvizice nových lidí, kteří se dozvědí o Vaskách a jejich myšlence, že chceme navázat na to, že Česko umí dělat kvalitní boty,“ říká Staněk s tím, že plánuje expanzi na slovenský, německý a rakouský trh, přičemž ve hře je i Čína. „Trochu bychom to otočili a pro změnu dodávali boty do Číny my, jen lepší,“ uzavírá Staněk.