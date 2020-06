Exekutor je hrdinou práva. Česko není žádnou exekuční velmocí, říká Plášil | info.cz

Česko nejenže není exekuční velmocí, ale navíc si v celoevropském srovnání schopnosti splácet finanční závazky stojíme velmi dobře, upozorňuje v rozhovoru s Janem Paličkou v pořadu Kapitola prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil s tím, že Češi jsou ve schopnosti vyrovnávat své závazky druzí hned za Němci. Plášil připomíná i to, že v příštím roce to bude dvacet let od vzniku exekutorské profese na našem území. „Zlepšilo se to, že se najednou podařilo efektivně vymáhat dluhy, které do té doby byly takřka nevymahatelné. Soudní exekutor se stal takovým hrdinou práva, protože najednou začal přinášet vymožená plnění,“ hodnotí vývoj Plášil. „Na druhou stranu, exekuce se staly i takovým politickým fetišem. Politici když viděli počty exekucí si mylně spočítali, že co exekuce, to potenciální volič, takže jsme často mohli registrovat hesla typu zatočíme s exekutory,“ dodává.

Plášil kvituje snižující se počet exekucí, za který podle něj stojí nejen skutečnost, že některé exekuce z rozhodčích doložek a dětské exekuce se nyní z moci úřední zastavují, ale hlavně zvyšující se finanční gramotnost. Exekutoři pak podle Plášila rozhodně nejsou sami proti sobě, když si nepřejí aby počet exekucí, ze kterých profitují, rostl. „Je to součást humanizace exekucí a generální prevence a profylaxe. Jsou zde subjekty, které by měly vést dlužníky k oné finanční gramotnosti a na druhou stranu soudní exekutoři mají potenciál pracovat pro stát i v dalších neexekučních činnostech,“ popisuje situaci Plášil, podle kterého jádrem problému s exekucemi je hlavně přebujelý trh nebankovních půjček. „Denně vidíme reklamy vyloženě sugestivního typu na rychlé půjčky bez prověřování. Exekuce jsou samozřejmě až důsledkem toho všeho,“ říká Plášil.

Exekutoři podle Plášila neočekávají, že by ekonomický výpadek způsobený mimořádnými opatřeními přijatými v souvislosti s koronavirem způsobil nějaký radikální nárůst počtu nově zahájených exekucí. „Aby někdo mohl exekuční řízení vyvolat, musí mít exekuční titul. Podle našich poznatků se zatím na žádném soudu nezvýšil počet žalob souvisejících s koronavirovou krizí. Na druhou stranu, promlčecí doba je tříletá a věřitel může podat onu žalobu kdykoliv v té lhůtě,“ komentuje Plášil současný stav na soudech. „Jako exekutoři sice nejsme nijak oprávněni komentovat makroekonomickou situaci, ale zatím to vypadá spíše tak, že se lidé straší, než aby to reálně hrozilo. Z médií to sice slyšíme každodenně, ale tvrdá data zatím žádná nejsou,“ uzavírá Plášil.