Jakmile bude v problémech velký průmysl, ekonomika se rychle sesype, varuje Kurucz | info.cz

V posledních dnech se hodně mluví o podpoře malých firem a podnikatelů, přičemž velké firmy stojí tak trochu stranou. „Nejsou tak vidět, protože mají finanční zásoby na to ještě nějakou chvíli držet. Ale jakmile ty velké firmy začnou mít problémy, tak se to může sesypat hodně rychle,“ říká předseda představenstva strojírenského podniku Kovosvit MAS Daniel Kurucz a připomíná, že vedle stovek až tisíců zaměstnanců je na nich závislý i byznys menších dodavatelů.

Podpora malých podniků a živnostníků je potřeba, ale stát nesmí zapomenout ani na velké firmy s tisíci zaměstnanci, říká Kurucz. Na příkladu „svého“ Kovosvitu demonstruje, že zatímco domácí trh ještě funguje, zahraniční odbyt velkých českých průmyslových podniků byl prakticky úplně utlumen. „V Německu se nám stalo, že zákazník ve své výrobě objevil koronavirus a úplně zavřel, takže nám najednou padla poměrně velká fakturace na dodávku strojů. V Itálii jsou na tom velmi podobně, takže tam už nejsme schopni vyvézt skoro vůbec nic. A minulý týden ruský prezident rozhodl, že Rusko zastavuje do 30. dubna, takže tři největší trhy se vlastně úplně zastavily,“ říká Kurucz.

Sám příliš nevěří, že by se výrobu podařilo obnovit v plném rozsahu hned, jak krize opadne. „Potom, co zákazníci a odběratelé začnou opět chodit do práce, budou nejprve počítat škody a řešit své problémy. Nákupy nových strojů budou spíše oddalovat jako zbytné,“ odhaduje Kurucz a mluví o období několika měsíců. Ve velkých firmách podle něj není vůle propouštět, ale pokud mimořádná opatření potrvají déle, může se to změnit.

„Pomohl by odklad plateb DPH a kdyby to bylo možné, tak zrušení úroků z úvěrů. U těch největších firem v klíčových odvětvích je i otázka vstupu státu do těchto firem. Možná by to stálo za to, že by tam stát nalil peníze, výměnou za určitý podíl. Ty strategické firmy tu jsou aktivní hlavně v energetice a obranném průmyslu,“ nastiňuje Kurucz, kudy by se měly ubírat kroky vlády.

Daniel Kurucz není jen dlouholetým manažerem se zkušenostmi z velkých společností, ale věnuje se i profesionálnímu basketballu, ať už v rámci České basketbalové federace, nebo jako trenér ženského týmu v Nymburce. Podělil se o svůj insiderský pohled: „Sport se zastavil. To má samozřejmě vliv na sponzory, když to neprovozujete, neděláte reklamu a nemají vám za co platit,“ vysvětluje. Sport podle něj ještě zchudne a až začne nová sezóna, bude velmi obtížné sehnat peníze, hlavně ty ze soukromého sektoru, neboť firmy ve finančních potížích budou sponzoring považovat za zbytný.