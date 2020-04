Koronavirus je šance pro restart. Centrum Prahy by mohl vrátit místním, říká Günsberger | info.cz

Ač je jeho restaurace na pražském Josefově kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru zavřená, podnikatel Aaron Günsberger se rozhodně nenudí. „Myslel jsem si, že když vláda zavřela restaurace a hranice, přičemž podstatná část mých aktivit souvisí s cizinou, že si odpočinu, ale opak je pravdou. Lidé mě začali oslovovat, zda bych nedokázal zajistit ochranné pomůcky,“ říká Günsberger, který se pustil do výroby dezinfekcí a nanofiltrů do roušek a jejich distribuce mezi lidi. Jaká úskalí s sebou toto snažení nese a jak se k podobným aktivitám staví vláda? Jak koronavirová krize ovlivní život a podnikání na pražském Starém Městě a v čem se Česko může při zvládání krize inspirovat od Izraele? Podívejte se na novou epizodu pořadu Kapitola v úvodu článku.

Aaron Günsberger patří mezi známé postavy pražského Josefova. Svérázného podnikatele většina lidí zná hlavně jako majitele nejstarší české košer restaurace. Ta je sice již déle než měsíc kvůli koronaviru zavřená, přesto se Günsberger ani zdaleka nenudí. Z restaurace se stalo jakési provizorní operační středisko pro výrobu a distribuci ochranných zdravotnických pomůcek. „Když se restaurace zavřela, příliš jsem nepřemýšlel, co budu nebo nebudu dělat. Na židovské obci se ustanovil krizový výbor, protože spousta členů patří k té nejohroženější skupině – přeživší holokaustu, ale už i jejich děti, kterým je přes sedmdesát let. Snažil jsem se pomoci jako vždycky a zjistil jsem, že zdravotní pomůcky pro tyto lidi chybí,“ říká Günsberger.

Vzhledem k tomu, že se Günsberger zabývá košer certifikací, v rámci níž dohlíží i na několik lihovarů, rozhodl se nejprve pro výrobu a distribuci dezinfekcí. „Obrátil jsem se na radní z Prahy 7, která mě propojila s týmem z ČVUT. Tamní odborníci vyrobili dezinfekci a já ji mohl distribuovat lidem na Josefově a v rámci židovské obce. Oni sami jeli dál a saturovali odhadem polovinu pražských nemocnic, i sama Praha od nich dezinfekci odebírá. Takže ti praví hrdinové jsou tým profesora Vlka,“ říká Günsberger, který pomáhal s dodávkou dezinfekce i pro UNESCO.

Günsberger vyzdvihuje fakt, že dezinfekce je kompletně česká, včetně etikety a láhve. „Dostal jsem sice nabídku mít to levněji, ale šlo by to přes tři státy, a já chtěl, aby to bylo české a soběstačné výrobou,“ popisuje. Stejně pak přistupoval k výrobě nanofiltrů do roušek.

„Přes kamarády z Paralelní polis jsem našel firmu zabývající se výrobou nanovláken, se kterou jsem se dohodl na výrobě nanotextilie nejvyšší kvality,“ říká Günsberger s tím, že vývoj nanofiltrů původně určených pod chirurgickou roušku konzultoval i se svou manželkou – onkoložkou. „Je to látka, která se standardně používá do filtrů nebo při ropných haváriích. Procenta záchytu jsou veliká, ale je potřeba si uvědomit, že to není respirátor,“ dodává Günsberger.

„Vláda nám zavřela podnikání a nedala nám ani halíř, nepomohla vůbec s ničím. Ani o tu pětadvacítku jsem si nežádal, to je ztráta času,“ kritizuje Günsberger postoj vlády k podnikatelům. „Když jsem si uvědomil, kolik jsem za třicet let podnikání mého, firem se mnou spojených a firem, kterým jsem umožnil export, státu odvedl, tak dohromady to bude k miliardě korun. Teď nedostanu ani halíř,“ rozvíjí podnikatel kritiku státu.

Když se o situaci Günsberger bavil s kolegy z Německa, nevěřili mu, že řeší podobné starosti. „Kolegové v Německu dostali první den bianco šek na deset tisíc euro. Mají také možnost bezúročného úvěru se čtyřletým splácením až do milionu euro. Jiný svět,“ říká Günsberger.

Günsberger doufá, že se po skončení krize na Staré Město vrátí hlavně lokální život. „Přál bych si, aby se nájmy vyšponované do naprosto nesmyslných čísel, která nemají oporu vůbec v ničem, vrátily na snesitelnou úroveň, začalo to fungovat prioritně pro místní a až se vrátí turismus, tak aby si to i turisté užili,“ říká podnikatel.

Günsberger krizi vnímá i jako příležitost pro to, aby se z Josefova stalo živé a kvetoucí židovské město. „Byl bych hrozně rád, aby se toho současného restartu alespoň na Josefově využilo, a do všech teď uvolněných prostor po spekulantech a překupnících se vrátil lokální život. Víme, že turisté, až se sem vrátí, přijedou za autenticitou,“ uzavírá Günsberger.