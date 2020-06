Koronavirus ukázal, jak důležitý je maloobchod. Na druhou vlnu jsme připraveni, říká Dojčinovič | info.cz

Dramatické scény ze supermarketů a prázdné regály v prvních dnech propukající krize si pamatuje asi každý. „Něco jsme čekali, takže zvládání situace nebylo tak vyhrocené. Roli v tom hrála i média - novináři ze začátku fotili a natáčeli prázdné regály, a to trochu podpořilo to panické nakupování, kdy zákazníci vzali trvanlivé potraviny a dezinfekční prostředky útokem a ty zmizely vlastně za jediný den,“ vzpomíná Dojčinovič.

Obchodníci na bezprecedentní situaci museli svižně reagovat. Společnost Testo podle Dojčinoviče zažila nejrychlejší nábor pracovníků v historii retailu a přijala dva tisíce lidí. „V poměru k tomu, že celkem máme nyní kolegů deset tisíc, je to obrovský počet. Pomohlo to udržet zaměstnanost a nám to pomohlo vypořádat se se zvýšenou poptávkou,“ komentuje situaci a zmiňuje v té souvislosti konzultace s vládou, které podle něj přispěly ke zvládnutí situace. Ne vše se ale podařilo hned. „Otevírací dobu pro důchodce s námi vláda nekonzultovala, a i proto se to třikrát měnilo a až napotřetí to bylo správně,“ dodává ředitel českého Tesca.

Zaměstnancům nad 65 let a těhotným zaměstnankyním Tesco nabídlo možnost zůstat doma se 100% náhradou mezd. „Někteří ale řekli, že chtějí být v té první linii a viděli smysl v tom, že lidé je potřebují. Myslím, že to pomohlo reputaci retailu jako takového a uvědomění si toho, jak důležité je mít si kam jít nakoupit potraviny,“ dodává Dojčinovič. Potvrzuje také, že se mimořádná situace významně promítla do růstu zájmu o on-line nákupy: „Doba ukázala, že technologie pomáhají a jsou potřeba, ať už ty na obchodě, tak on-line. Byl obrovský převis poptávky… V jeden čas jsme museli limitovat i váhu objednávek, protože ta se též extrémním způsobem změnila a u některých zákazníků přesahovala i 200 nebo 300 kilo.“ Po rozvolnění mimořádných opatření zájem o nákupy potravin přes internet mírně poklesl, ale zůstává stále výrazně výš, než byl před epidemií.

Dojčinovič se dotýká i aktuálního návrhu zákona o potravinové soběstačnosti, podle nějž by postupně až 85 % potravin v obchodech muselo být českého původu. Má k tomu hned několik výhrad. „V prvé řadě je to ta procentuální hranice a zadruhé není vlastně jasná definice české potraviny. Třeba čokoláda je z dovezeného kakaa, které se tu nepěstuje a nebude,“ vysvětluje Dojčinovič a pokračuje: „Smysl by to mohlo dávat, kdyby se to uchopilo od začátku do konce. Nezačínal bych od konce, že to bude 85 %, ale od začátku – proč to tak není, co můžeme udělat, jak investovat do podpory. Kdyby to vše fungovalo, dostaneme se k tomu přirozenou cestou a všichni budou spokojeni.“