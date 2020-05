Krize přijde koncem roku. Slabá koruna nám z ní může pomoci, říká Kovanda | info.cz

Koronavirovou pandemii se Česku podařilo ustát, v dalších měsících nás ale čeká další výzva, tentokrát ta ekonomická. „Co vidíme v číslech je velice závažné a dříve či později se nám to do životů promítne. Zatím se tak neděje proto, že ekonomika má určitou setrvačnost, i díky nebývalé míře záchranných opatření. To je ale dočasné řešení a odsouvání srážky s realitou. Troufám si říci, že krizi uvidíme už v druhé polovině letošního roku,“ říká Kovanda v rozhovoru s Janem Paličkou.

Vládní opatření nejsou podle Kovandy pro záchranu ekonomiky dostatečné, objem uvolněných peněz je prý příliš malý. „Vláda se bohužel nechává ukolébat tím, že krize není vidět. Měla by ale dělat víc, jinak bude nepříjemně zaskočena až setrvačnost ekonomiky přestane plnit svou podpůrnou roli,“ varuje Kovanda.

„Hrajeme o to, jak hluboká krize bude. Vláda tím, že napumpuje peníze do ekonomiky, ji může změlčit. Nemyslím ale, že současně plynoucí objem peněz na toto změlčení stačí,“ dodává.

Za neopodstatněné považuje Kovanda názory, že Česko by se s krizí vyrovnávalo lépe, kdyby přijalo euro. Realita podle něj může být opačná. „Euro díky setrvačnosti ekonomiky v krátkém časovém úseku následujících měsíců, stejně jako koruna nebo jakákoliv jiná měna, nemůže hrát co do zvládání krize roli,“ vysvětluje Kovanda.

Na příkladu Slovenska dle jeho názoru můžeme navíc demonstrovat, že k ekonomické prosperitě euro nikterak zásadním způsobem nepřispívá. „Po euru u nás volá jen určitý výsek velkého průmyslu, vlastně ho tu chce jen čtvrtina lidí. Je to záležitost úzké průmyslové lobby a na ní navázaných různých mudrců vystupujících v médiích,“ míní Kovanda.

Slabá koruna může naopak podle Kovandy pomoci k rychlejšímu zotavení ekonomiky. „Koruna bude slabá až do roku 2023. A tato slabost koruny, a to si musíme přiznat, způsobí dražší dovolené, dražší zboží z dovozu, což povede k tomu, že Češi budou utrácet více doma. A tím povzbudí domácí ekonomiku i cestovní ruch, což je to, co teď potřebujeme,“ říká Kovanda s tím, že oslabení koruny poslouží i jako přirozený ekonomický impuls pro exportéry, podobně jako intervence ČNB, které stále ještě i několik let po uvolnění přispívají k oslabení koruny.

Kovanda upozorňuje i na rozhodnutí německého ústavního soudu, který se vymezil vůči nakupování vlastních dluhopisů Evropskou centrální bankou. „Němci dávají najevo, že nebudou věčně ochotní ze svých daní zachraňovat jižní křídlo eurozóny – Řecko, Španělsko, Itálii. Otázka je, zda by na to vůbec měli,“ uvažuje Kovanda.

„Tady se projevuje, že euro, místo aby spojovalo, jen hloubí další propasti. Jde vlastně o ústavní krizi v rámci EU, která by nevznikla, kdyby každá z členských zemí měla svou vlastní měnu. Pokud budeme chtít zachránit evropskou integraci, myslím, že dojdeme do bodu, kdy si řekneme, že musíme skoncovat s eurem, nebo další integrace nebude možná,“ dodává ekonom.

Spojené státy si dle jeho názoru s krizí poradí. Kovanda má za to, že ani děsivě se tvářící nárůst nezaměstnanosti, historicky nejvyšší v dějinách země, nemusí ohrozit pozici prezidenta Donalda Trumpa a přispět k jeho porážce v listopadových volbách. „Platí, že Američané mají tendenci se v krizi semknout. Viděli jsme to i u nepopulárního George Bushe po 11. září. Tato krize odhalila jen Trumpovu velkohubost, kdy mluví o něčem, co nemůže ovlivnit,“ říká Kovanda.

Za nespravedlivou ekonom označuje skutečnost, že nejlépe může krizi překonat Čína, odkud se covid-19 rozšířil do celého světa. „Když se podíváme na predikce ekonomického výkonu, tak celý svět je v červených číslech a jedna z mála zemí, která by podle odhadů měla růst, je Čína. Nicméně je to exportní ekonomika, a pokud nebude odbyt, zejména v USA, tak je to i pro Čínu problém. Může skončit jako jednooký mezi slepými králem,“ uvádí Kovanda.