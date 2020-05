Matuška: Desítka a dvanáctka jsou nenahraditelné. Minipivovary se k nim vrátí | info.cz

I díky iniciativě „Zachraň pivo“ se pivo v minipivovarech skutečně podařilo zachránit, potvrzuje spolumajitel pivovaru Matuška a pivovaru s restaurací Dva kohouti Adam Matuška. „Pro pivovary je to teď hodně těžké, ale věřím, že to přežijí. Otázka je, co bude dál,“ říká Matuška v nové epizodě pořadu Kapitola. Jak se na pivovarnictví podepíše koronavirová krize? Proč jsou navzdory všem pivním experimentům klasická desítka a dvanáctka stále nenahraditelné a proč se k nim budou minipivovary vracet? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Pivovar Matuška si za jedenáct let své existence dokázal vybudovat jméno. I na něj, stejně jako na všechny ostatní minipivovary, ale dopadla koronavirová krize, přiznává jeho spolumajitel a sládek Adam Matuška. „První týden byl hodně krutý, zaznamenali jsme propad o 80 %. Kohouti (pivovar s restaurací Dva kohouti v pražském Karlíně, který Matuška rovněž spoluvlastní, pozn. red.) byli úplně zavření. Teď jsme počítali výstav za minulý měsíc a propad je o polovinu oproti minulému roku, což je dost,“ říká Matuška v rozhovoru s Janem Paličkou.

Pivovar Matuška podle něj uplynulé dva měsíce přežil tak, že nebylo nutné nikoho propouštět a ztrátu vykryl úsporami. Pražští Dva kohouti na tom byli o něco hůře, Matuška ale věří, že fungující velká zahrádka dovede ztráty dohnat. „Obecně bude koronavirová krize jinak dopadat na minipivovary, které mají vlastní restauraci v centru Prahy, ty to samozřemě mají hodně těžké, a jinak na ty kus za Prahou nebo kdekoliv poblíž třeba nějaké turistické trasy nebo cyklostezky. Tam myslím, že teď naopak lidi docela proudí, rádi si výlet udělají a nějak to funguje,“ říká Matuška.

Matuška upozorňuje i na to, že provoz pivovaru je nyní značně riskantní aktivitou. „Když vláda řekla, že se mají otevírat zahrádky, tak my okamžitě museli začít vařit. Pivo je specifické v tom, že se musí uvařit minimálně tři týdny dopředu, protože nějakou dobu zraje, a nemohli jsme na nic čekat, nejhorší by bylo nic nemít. Ale jdeme do strašného rizika, že se neotevře, nebo se něco přihodí a my opět budeme mít pivo v tancích,“ popisuje Matuška.

Ani jeden z Matuškových pivovarů nezažádal o vládní pomoc. „Půjčte si, když člověk neví, co bude. Máme půjčky u banky, ale brali jsme si je s vědomím rizik a toho, co chceme dělat. Ale teď si brát půjčku od státu, když ani nevíme, kdy budeme moct naplno otevřít a fungovat a jak to bude vypadat, to je holý nesmysl. Půjčovali bychom si na něco, co ani nemůžeme ovlivnit,“ vysvětluje své rozhodnutí Matuška.

Osvobození vylitého piva od spotřební daně pak považuje Matuška za dobrý, ale nijak spásný krok, který by někoho zachránil.

Matuška věří, že se lidé kvůli po koronavirové krizi hromadně neuchýlí ke konzumaci levných a nekvalitních piv, a pivovary neztratí odvahu zkoušet vařit nové druhy piv. „Myslím, že se to bude vracet k pitelnosti a k českému ležáku. Klasická desítka a dvanáctka jsou nenahraditelné a budou se na to soustředit i minipivovary. Většina to už ostatně i dělá,“ říká Matuška s tím, že dojde také k většímu využívání českých surovin, protože dovoz těch zahraničních se prodraží.

Matuška nevylučuje ani prohlubování spolupráce minipivovarů s těmi velkými. „Pro malé pivovary je to příležitost dostat se tam, kam by se jinak nedostaly, pro velké ta spolupráce vypadá pěkně a oni to dobře vědí. Ten marketing je vzájemně výhodný,“ vysvětluje Matuška.

Reálná je podle něj rovněž spolupráce s lokálními vinaři a výrobci whisky. „Otevřou se nové možnosti. Škála toho, co zajímavého se s pivem dá dělat, se stává takřka neomezenou, to si před deseti lety skoro nikdo nedovedl představit. Člověk teď bude muset přemýšlet jinak, ale ne tak, že by šetřil na kvalitě nebo rozmanitosti,“ odhaduje Matuška.