Ministerstvo zdravotnictví nefunguje. Problémy by ale přišly i bez koronaviru, říká primářka | info.cz

Přestože její oddělení krize bezprostředně nezasáhla, přednostka popáleninové kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě Zdenka Němečková Crkvenjaš její dopady pociťuje. Přibývá totiž domácích úrazů. Počátky epidemie, kdy ministerstvo pod vedením Adama Vojtěcha nedokázalo zabezpečit dodávky zdravotnických pomůcek hodnotí jako selhání. Proč podle doktorky Němečková Crkvenjaš ministerstvo nefunguje a jeho vedení je chaotické? A proč by se české zdravotnictví dostalo do problémů i bez koronaviru?

„Koronavirová krize i na naše oddělení bohužel dopadla, ale spíše v přeneseném smyslu. Vzhledem ke karanténě a tomu, že děti jsou doma a rodiče na home office, tak přibylo domácích úrazů a bohužel někdy hodně závažných,“ říká Němečková Crkvenjaš v rozhovoru. Zranění se podle ní týkají nejen dětí, ale i dospělých, a zatímco jiná oddělení, na které koronavirová epidemie přímo nedopadá, redukovala provoz, to popáleninové muselo naopak navyšovat lůžkovou kapacitu.

Mnoho lidí podle Němečkové Crkvenjaš v médiích čte či slyší, že nemají chodit „zbytečně k lékaři“ a pak přicházejí pozdě. „Nechtějí zatěžovat systém, a tak se k nám s popáleninami dostávají v pozdní fázi, když už i z poměrně banálních úrazů se stávají úrazy vyžadující operaci. Operujeme mnohem více lidí než před rokem touto dobou, počet operací se zdvojnásobil,“ popisuje Němečková Crkvenjaš.

Počínání vlády a ministerstva zdravotnictví v počátcích epidemie hodnotí jako selhání. „Stopli zásobování a nedovolili nemocnicím zásobovat se samy, což byla z mého pohledu velká chyba, jelikož nemocnice by toho byly schopny. Měli jsme objednávky, které se musely rušit,“ říká primářka. Počáteční období podle ní bylo přímo tristní jelikož na odděleních začaly docházet i obyčejné roušky a dezinfekce, objednaný materiál, který již byl na cest nesměl být dodán a dodávky ministerstva byly v nedohlednu.

Paradoxně podle Němečkové Crkvenjaš docházelo k tomu, že například krajské nemocnice zásobované ministerstvem vnitra na tom byly lépe než ty fakultní, spadající pod ministerstvo zdravotnictví. Na jeho adresu říká: „Je to velmi chaotické a trpí to tím, že tam nejsou lékaři, jediný z praxe je pan náměstek Prymula. Opatření se zavádí, aby se další den rušila. Není třeba zatahovat do toho osobní zkušenost, je vidět, že rezort jako takový nefunguje.“

„Teď se to trochu stabilizovalo, kromě respirátorů FFP-3 nám už nechybí nic, respektive vyjdeme na dva týdny provozu. Pokud by se situace zhoršila a nastal nějaký nápor, tak by to opět byl problém. Byla opravdu chyba nenechat to na těch, kteří to umí,“ hodnotí Němečková Crkvenjaš situaci.