Pospíšil: Ruského velvyslance bych vyhostil. Co si Putinův režim dovoluje, je nepřijatelné | info.cz

Počínání Ruska kvůli odstranění sochy maršála Koněva je podle europoslance a bývalého předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila zcela nepřijatelné a nestoudné. „Je to důkazem toho, že Rusko, respektive Putinovský režim, se nechová demokraticky,“ říká Pospíšil s tím, že kdyby byl stále členem vlády, prosazoval by odvolání českého velvyslance z Ruska a vyhoštění ruského velvyslance z České republiky. Proč je podle Pospíšila v pořádku, že se komunální politici věnují i zahraničněpolitickým otázkám? Jak z pozice pražského zastupitele vnímá vládní podporu podnikatelů v koronavirové krizi? A jaké plány má Muzeum Kampa, kde je předsedou správní rady? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.

Po odstranění sochy maršála Koněva byla starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi (TOP 09) přidělena policejní ochrana a momentálně je nucen se skrývat na neznámém místě. Jeho někdejší stranický šéf Jiří Pospíšil považuje jednání Ruska v celé kauze za naprosto nepřijatelné a nestoudné.

„Nemám informace z tajných služeb, takže nemohu hodnotit vážnost rizika. To, že je hlídán na neznámém místě, jak mohu soudit z analogických případů z dob, kdy jsem byl ministrem spravedlnosti, je znamením toho, že nejde o planý poplach a plané riziko,“ říká Pospíšil s tím, že ruský režim se nechová standardně, reaguje hystericky a nepřiměřeně a zasahuje do suverénních věcí České republiky.

„Kdybych byl ve vládě, zastával bych názor vypovědět ruského velvyslance. Pokud je pravdou, že starosta Kolář je ruskou státní mocí trestně stíhán za odstranění sochy Koněva, je to opravdu zcela nepřijatelné,“ rázně deklaruje svůj postoj Pospíšil. „Pakliže Rusko trestně stíhá českého politika, je to důvod pro odvolání českého velvyslance z Ruska a vypovězení ruského velvyslance z České republiky. Tohle opravdu není sranda,“ doplňuje Pospíšil.

Za nepřijatelné považuje Pospíšil i chování a výroky prezidenta Miloše Zemana, který dle jeho slov místy připomíná spíše ruského či čínského agenta než českého prezidenta. I kvůli postojům Zemana a vlády podle Pospíšila přistupují komunální politici jako Kolář nebo primátor Hřib ke krokům, které mají zahraničněpolitický přesah. „Komunální politici mají primárně řešit komunální témata. Na druhou stranu lidská práva a demokracie jsou univerzální témata, která se týkají veřejného života jako takového. Ať už v Praze, v České republice nebo v Evropské unii,“ vysvětluje Pospíšil.

Z pozice pražského zastupitele nešetří Pospíšil kritikou přístupu vlády k podpoře podnikatelů v koronavirové krizi. „Pomoc české vlády českým podnikatelům, obzvláště těm menším a středním, je malá. Když se podívám, co jde v Německu nebo Rakousku a jinde, tak to, že dáte 25 tisíc almužnu, je OK, ale trochu málo. V té malé bídné pomoci je na tom Praha nejhůře,“ upozorňuje Pospíšil.

Někdejší předseda TOP 09 poukazuje na skutečnost, že programy Covid se na Prahu vůbec nevztahovaly a ani po jednání s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem nedošlo k tomu, že by vláda poskytla přislíbené peníze na podporu podnikatelů v hlavním městě.

„Nevím proč vláda slíbené stovky milionů nakonec naposkytla, je na novinářích, aby se pana ministra ptali, proč tomu tak není,“ říká Pospíšil. „Do bezúročných půjček se poskytlo jen 600 milionů z pražských evropských peněz, což když vám ekonomové řeknou, že Praha potřebuje alespoň 5 miliard, tak je to velmi malá částka, ač zní velkolepě,“ dodává.

Praha podle Pospíšila plánovala vlastní program podpory podnikatelů, ale narazila na zákonné omezení. „Bohužel zákon o hlavním městě Praze zakazuje garance a ručení za půjčky třetím osobám. To naše možnosti výrazně omezuje. Není to výmluva, kdyby to v zákoně nebylo, tak už ten program funguje,“ vysvětluje Pospíšil.

Přístup vlády k podnikatelům v hlavním městě Pospíšil kritizuje i proto, že Praha tvoří čtvrtinu hrubého domácího produktu. „Kdybychom neposkytli ty evropské peníze, tak jsou podnikatelé úplně v pasti, protože stát dal nula. Snažíme se na komunálu připravit drobné věci, ale nikde v Evropě nemůže ekonomické ztráty země a hlavního města sanovat místní samospráva. Hlavní role je na vládě a ta absolutně selhává. Jestli je to pro to, že vládní strany nejsou v Praze silné, nechci spekulovat,“ uzavírá Pospíšil.