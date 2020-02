Primark jsme do Česka tahali deset let, říká manažer jedné z největších realitek světa | info.cz

Jan Voslář je partnerem jedné z největších realitek světa Cushman & Wakefield. Zároveň zastává funkci Head of High Street, věnuje se tak především nejluxusnějším „obchodním ulicím“. Jeho jméno je spojeno i s dlouho očekávaným příchodem levné oděvní značky Primark, která už brzy otevře v horní části Václavského náměstí. Za ní teď Češi neváhají jezdit do Drážďan či do Vídně.

„Trvalo to deset let, než se nám Primark podařilo přesvědčit a najít pro ně správnou lokalitu – Václavské náměstí 47. Během následujících měsíců to všichni doceníme. Ten projekt je skutečně velkolepý. Je to určitě něco, co pomůže spustit development v horní části Václaváku,“ říká Voslář v nejnovějším vydání pořadu Kapitola.

Primark by měl brzy otevřít i v Brně, ale to nemusí být zdaleka všechno. „Je dost pravděpodobné, že v Praze je ještě prostor pro jeden až dva Primarky,“ uvádí Voslář. Podle něj příchod této firmy do Česka trval dlouho mimo jiné i kvůli české koruně. Firma totiž byla zvyklá obchodovat pouze v libře, dolaru a v euru.

Pokud se chcete dozvědět více o přestavbě obchodních domů Máj, Kotva či o nových obřích projektech v centru Prahy, pusťte si nový díl pořadu Kapitola.