Šimůnek: Zavřené hospody nepřežijí. Doufám, že po Velikonocích tuhle šarádu někdo rozpustí | info.cz

Pokud restaurace zůstanou kvůli mimořádným opatřením zavřené, je to jejich konec. Neuživí se, říká Karel Šimůnek, který je provozovatelem a majitelem několika restaurací. Podle něj až třetina podniků žila už před dnešní krizovou situací takzvaně na hraně. „Snad kolem Velikonoc nebo po Velikonocích někdo dostane rozum a rozpustí tuhle šarádu,“ doufá Šimůnek.

I Šimůnkova nejnovější restaurace Zas a Znova je stejně jako všechny ostatní podniky zavřená, jen rozváží jídlo. „Celý ten byznys s rozvozem je ale asi tak desetina našeho běžného obratu. Restaurace se tím neuživí, je to tak na udržení alespoň některých zaměstnanců,“ říká Šimůnek. Osobně věří, že nikoho vyhazovat nebude, ale přiznává, že v současném modelu delší dobu fungovat nelze.

„Loni když propukla aféra s polským masem, tak jsme se bavili o tom, jak vlastně restaurace fungují. Už před současnou krizí hodně restaurací žilo, lidově řečeno, z ruky do huby. Přes třicet procent je na hraně a vychází finančně tak tak a tato situace jim rozhodně nepomáhá,“ prozrazuje Šimůnek realitu gastronomického sektoru a doufá v jeho otevírání po Velikonocích. Otázkou podle něj je i to, zda vůbec lidé budou mít na chození do restaurací peníze.

Pomoc, kterou vláda nabízí podnikatelům, považuje Šimůnek za nedostatečnou a říká, že kvůli tomu ztrácí víru ve fungování státu. „Upřímně, o žádné pomoci nevím. Když to vezmu jednoduše, v hospodách se pohybuji přes 20 let a celou dobu platím daně. Jsou nám házeny klacky pod nohy a ve chvíli, kdy má stát něco udělat pro nás, tak pomoc veškerá žádná. Nevíme co bude a i ty roušky jsme si museli udělat sami,“ říká otevřeně Šimůnek.

Odklad daní a půjčky nepovažuje Šimůnek za pomoc, ale pouze za odsouvání problému. „Od státu jsem nikdy nečekal nějakou náhradu škod, nikdy jsem v to nedoufal. Ale nějaká pomoc by se šikla. V sektoru služeb je zaměstnáno spoustu lidí, nedotýká se to jen nás jako zaměstnavatelů, ale i všech těch, které zaměstnáváme,“ vysvětluje Šimůnek a dodává, že je otevřená otázka, zda budou majitelé na placení půjček a daní mít.

Lidem, kteří restauratérům vzkazují, že si „měli našetřit“, vzkazuje: „Podívejte se na stát. Jsme poslední roky v prosperitě a stát si našetřil? Taky nenašetřil!“ Přesto Šimůnek věří, že restaurace přežijí „Vždycky se najde dost bláznů, co budou hospodu dotovat a doufat, že nějak se to obrátí.“