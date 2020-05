Sleva je přiznání chyby. Krize už byla potřeba, měli jsme se moc dobře, říká Mička | info.cz

Krize byla potřeba, měli jsme se příliš dobře, domnívá se investor a majitel skupiny C2H Michal Mička, který vlastní mimo jiné oděvní značky Pietro Filipi a Kara. V novém díle pořadu Kapitola zmiňuje i to, že nadále nechce jít cestou slev. „Slevu vnímám jako přiznání chyby. Chceme spíše vymýšlet, co a jak komunikovat, aby to zákazník koupil za plnou cenu. Nechceme z lidí dělat hlupáky,“ říká Mička. Jak se jeho společnosti popasovaly s koronavirovou krizí? Kde vidí příležitosti? A jak hodnotí vládní záchranná opatření pro podnikatele? Podívejte se na celý rozhovor v úvodu článku.