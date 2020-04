Společenská hysterie ohrožuje nejen ekonomiku. Uvolněme opatření, vyzývá Kříž | info.cz

„Většina vlád se nechala namanipulovat k tomu, že se musí konat cosi radikálního, jinak to nenese výsledky,“ komentuje přístup jednotlivých států k pandemii ekonom Kříž. Situace se podle něj podobá tomu, jako kdyby státy někdo hodil do bazénu naplněného zředěnou kyselinou. „Když už tam jsme, tak mě zajímá, jak se dostat ven. Vláda to teď řeší jako většina ostatních vlád – ani lépe, ani hůře. Napravuje škody, které sama způsobila,“ říká Kříž. Situaci považuje za iracionální, mnohá přijatá opatření podle něj nic neřeší a ohrožují ekonomiku.

Kříž tvrdí, že se na celospolečenské hysterii podílí média. „Novináři si dělají legraci z USA a Británie a mají potutelnou radost, že se to tam pokoušeli řešit jinak a vymklo se to kontrole, to samé Švédsko, které je kritizováno, že nedrží lajnu. Tato tendenčnost, kampaňovitost a konformita povede k prodlužování katastrofických ekonomických dopadů,“ popisuje situaci a upozorňuje na fakt, že podobně katastrofické mediální pokrytí měla většina světových epidemií.

„Nevracel bych se do původního stavu, protože to ohrožuje starší a chronicky nemocné lidi. Tyto ohrožené je potřeba držet v izolaci a kontrolovat je. Na to má cenu vynaložit velké zdroje a péči, ale nepředstavují většinovou společnost, pro kterou virus není tak vážný problém,“ říká Kříž s tím, že kvůli obavám z šíření koronaviru by šlo v krajním případě držet společnost přiškrcenou již napořád, což nikam nevede.

Většina lidí podle Kříže dosud nepociťuje dramatický propad životní úrovně, naopak těm, kteří nechodí do práce, ale dostávají zaplaceno, mohla pocitově stoupnout. „Ona ta zábava ale rychle přejde. Kdyby omezení trvala do konce roku, bude propad HDP oproti loňskému roku o třetinu. Záleží přitom nejen na situaci u nás, ale i v zahraničí. Když nebude poptávka, nemá cenu ani vyrábět,“ vysvětluje ekonom a dodává, že ze zhruba 1,5 milionu u nás vyrobených aut se jich na domácím trhu prodá jen něco přes 100 tisíc.

„Karanténa je šílené opatření, způsobuje naprosté zhroucení celých sektorů průmyslu a společenského života,“ říká Kříž. Řešením je podle ně zastavit hysterii, co nejrychleji se vracet k normálnímu fungování a dbát přim tom na zvýšenou ochranu rizikových skupin.